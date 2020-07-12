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برلمان

صناعة البرلمان تكشف موقفها من إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:28 م
سيارة الغاز الطبيعى
سيارة الغاز الطبيعى
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض دراسة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه يتوقع تنفيذ ذلك على المدى الطويل.


وأكد البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعى سيوفر فى ميزانية الدولة، لأننا دولة مستوردة للبترول، كما أن الغاز الطبيعى منتج محلى ولا يجعلنا نستهلك.


كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن سيارات الغاز ستكون صديقة للبيئة وتوفر مناخ صحى، مما ينعكس على ميزانية وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها خطوة تتجه لها كل دول العالم من خلال إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء والغاز.


وتابع: "ستكون هناك صعوبات لو تم تحويل استخدام السيارات بالغاز الطبيعى قريبا لأن هناك مشكلة تتعلق بوجود مصانع ووكلاء لديهم مخزون من السيارات لن يستطيعوا التصرف فيها، إلا أن الحكومة ستتدخل لحل هذه المشكلة إذا حدثت".


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس طبقات محدودي الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.


وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "اللى عنده عربية بتكلفه مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".


وطالب الرئيس، الحكومة والبنوك بإتاحة ذلك بفائدة مخفضة، مضيفًا أن تحويل مليون مركبة من بنزين لغاز يتكلف 8 مليارات جنيه، ووجه حديثه لوزير المالية قائلًا: "يا وزير المالية إنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية تتحول من بنزين لغاز بتكلف 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة".


وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".


ووجه الرئيس حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: "خلى قلبكم جامد وساعدوا الناس".
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