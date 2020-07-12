صناعة البرلمان تكشف موقفها من إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض دراسة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه يتوقع تنفيذ ذلك على المدى الطويل.









وأكد البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعى سيوفر فى ميزانية الدولة، لأننا دولة مستوردة للبترول، كما أن الغاز الطبيعى منتج محلى ولا يجعلنا نستهلك.









كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن سيارات الغاز ستكون صديقة للبيئة وتوفر مناخ صحى، مما ينعكس على ميزانية وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها خطوة تتجه لها كل دول العالم من خلال إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء والغاز.









وتابع: "ستكون هناك صعوبات لو تم تحويل استخدام السيارات بالغاز الطبيعى قريبا لأن هناك مشكلة تتعلق بوجود مصانع ووكلاء لديهم مخزون من السيارات لن يستطيعوا التصرف فيها، إلا أن الحكومة ستتدخل لحل هذه المشكلة إذا حدثت".







