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وزير الشباب: نجحنا في تغطية تكاليف الوزارة من الموارد الذاتية بـ مليار و600 مليون جنيه.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:31 م
وزير الشباب
وزير الشباب
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آيات أحمد
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المهمة التى يجب أن تقوم بدورها، مضيفًا: "حاولنا أن نلحق بركب التطوير، ووضعنا الرياضة المصرية فى الدخل القومى بتأثيرها فى المعدلات الرقمية".


وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بالوزارة، منذ قليل، أن الوزارة لن تخل بالخدمة الموجودة لقطاعات الشباب، وخطتنا الرياضية لتطوير القطاع الرياضى قائمة.

 
وتابع: "أصبح لنا كلمة فى الاقتصاد المصرى من خلال التفكير فى تغطية تكاليف ما نديره، والدخول بالمنتج المصرى بالاستثمار فى العالم الخارجى، ونضخ فى مراكز الشباب سلسلة أفرع وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب ومنتديات الشباب".


وأوضح أن مصر تمتلك بنية رياضية بلغت 1025 من الوحدات الشبابية الرياضية، كما استطعنا تغطية تكاليف الوزارة من الموارد الذاتية بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.
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