AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الفيروس الفتاك في ليبيا.. تسجيل 47 إصابة جديدة والوفيات تصل لـ 38 حالة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:35 ص
لفيروس كورونا ينتشر
لفيروس كورونا ينتشر في ليبيا
Advertisements
على صالح
كشف المركز الوطني للسيطرة على الأمراض في ليبيا عن تسجيل 47 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل مجموع الحالات المؤكدة المعلن عنها في البلاد إلى 1389 حالة.

وقال المركز في بيان، نشر اليوم الاثنين، إنه تلقى ما مجموعه 629 عينة مشتبه فيها، 582 منها سلبية و47 إيجابية.

وأضاف المركز أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس الفتاك في ليبيا وصلت إلى 38 وبلغ إجمالي حالات التعافي 340 حالة.

اقرأ أيضا:
واتخذت السلطات الليبية سلسلة من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تشمل إغلاق حدود البلاد والمدارس والمساجد وحظر التجمعات العامة وفرض حظر التجول.

وأبلغت ليبيا عن أول إصابة بـ كوفيد 19 في مارس، بينما حدثت الوفاة الأولى في أبريل، وفقا لما تم الابلاغ عنه.

وتبرعت الصين بمساعدة طبية إلى ليبيا في يونيو الماضي لمساعدة البلاد على مكافحة الوباء.

وتضمنت المساعدات 834 مجموعة تشخيصية للأحماض النووية، و5000 بدلة واقية طبية، و15000 قناع N95، و100.000 قناع جراحي، و5000 نظارات واقية، و5000 زوج من القفازات الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا: 140 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا

كورونا قتل ربع مليون شخص حول العالم وأصاب 3 ملايين و647 ألفا..أحدث إحصائية

الصين: تصدير 50 مليار قناع طبي و73 ألف جهاز تنفس صناعي منذ أول مارس

بفضل الصلاة والدعوات.. رئيس تنزانيا يعلن القضاء على فيروس كورونا

معظمها لعمالة وافدة.. إصابات كورونا في قطر تتجاوز 80 ألف حالة

أعلى حصيلة يومية.. الجزائر تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بصورة من الطفولة.. كريم فهمي بصحبة شقيقه

خمس محافظات في خطر..ارتفاع جديد في أعداد وفيات فيروس كورونا بتركيا

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

توجيهات رئاسية لإحلال التكييفات القديمة.. ونواب: توفر 40% من الاستهلاك.. ومبادرة للتقسيط لمدة عام

طارق مصطفى: مقتنع بقدرات أحمد حسن كوكا.. والآن أصبح هناك بديلا لعبدالله السعيد

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح متهور يعرض حياته للخطر لالتقاط صورة سيلفي على ارتفاع شاهق.. شاهد

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

بصورة جديدة.. ساندي علي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها