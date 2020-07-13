الفيروس الفتاك في ليبيا.. تسجيل 47 إصابة جديدة والوفيات تصل لـ 38 حالة

كشف المركز الوطني للسيطرة على الأمراض في ليبيا عن تسجيل 47 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد ، وبذلك يصل مجموع الحالات المؤكدة المعلن عنها في البلاد إلى 1389 حالة.





وقال المركز في بيان، نشر اليوم الاثنين، إنه تلقى ما مجموعه 629 عينة مشتبه فيها، 582 منها سلبية و47 إيجابية.





وأضاف المركز أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس الفتاك في ليبيا وصلت إلى 38 وبلغ إجمالي حالات التعافي 340 حالة.





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واتخذت السلطات الليبية سلسلة من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تشمل إغلاق حدود البلاد والمدارس والمساجد وحظر التجمعات العامة وفرض حظر التجول.





وأبلغت ليبيا عن أول إصابة بـ كوفيد 19 في مارس، بينما حدثت الوفاة الأولى في أبريل، وفقا لما تم الابلاغ عنه.





وتبرعت الصين بمساعدة طبية إلى ليبيا في يونيو الماضي لمساعدة البلاد على مكافحة الوباء.





وتضمنت المساعدات 834 مجموعة تشخيصية للأحماض النووية، و5000 بدلة واقية طبية، و15000 قناع N95، و100.000 قناع جراحي، و5000 نظارات واقية، و5000 زوج من القفازات الطبية.