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محافظات

سكرتير الدقهلية تترأس حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتقرر غلق مطعمين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
قامت منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بالاشراف على حملة للمرور على المحلات واماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وفى مقدمتها التباعد الاجتماعى والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعوده العمل بعديد من الانشطه وفى مقدمتها فتح تخفيفا للحظر ، والتأكيد على تطبيق عددا من الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظات وتكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

واوضحت السكرتير المساعد انه تم مساء امس الاحد خلال الحملة الليلية التى تم تنفيذها بالمنصورة غلق مطعمين وتحريز مضبوطات  شملت ٢٥٠ كجم عجينة حواوشي ولحم مفروم وفشة وطحال  وتقرر الغلق لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع وتطبيق الاجراءات الاحترازية .

وقالت السكرتير المساعد ان هذه الحملات يتم تنفيذا لقرار وتكليفات المحافظ حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين .

 ومن جانبه قرر محافظ الدقهلية، احالة المخالفات المتعلقة بالاغذية الى النيابة العامة ووجه لمتابعة تصرفات النيابه حيالها ووجه لسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة المخالفات.

واكد المحافظ على المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة وذلك بتنسيق رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء مع كافة الاجهزة التنفيذية المختصة والمتمثلة فى قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين واقسام ومراكز الشرطة فى نطاقها.
سكرتير الدقهلية تترأس حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتقرر غلق مطعمين
سكرتير الدقهلية تترأس حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتقرر غلق مطعمين
سكرتير الدقهلية تترأس حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتقرر غلق مطعمين
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