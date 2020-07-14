الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة
اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، ان
نادي الزمالك يسعي لاكتمال صفوفه قبل عودة الدوري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل .
وأوضح ميدو
ان باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أشاد بتألق شيكابالا و امام عاشور
و عبد الله جمعة بشكل كبير و لكنه لن يستفيد منهم بسبب الإيقاف .
واكد ميدو ان
نادي الزمالك يرغب في رفع العقوبة عن لاعبيه وعن لاعبي الأهلي بحد سواء وانه لا
يرفض ان تتقدم القلعة الحمراء بنفس الظلب الى اللجنة الخماسية .
وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة وقعت عقوبات قاسية على لاعبي الأهلي و الزمالك بعد احداث الشغب التي حدثت عقب انتهاء مباراة السوبر بين الفريقين في الامارات بتتويج الزمالك باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح .