الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مجلس إدارة الزمالك سيخاطب اتحاد الكرة من أجل رفع عقوبة السوبر الماضية .

وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، ان نادي الزمالك يسعي لاكتمال صفوفه قبل عودة الدوري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل .

وأوضح ميدو ان باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أشاد بتألق شيكابالا و امام عاشور و عبد الله جمعة بشكل كبير و لكنه لن يستفيد منهم بسبب الإيقاف .





واكد ميدو ان نادي الزمالك يرغب في رفع العقوبة عن لاعبيه وعن لاعبي الأهلي بحد سواء وانه لا يرفض ان تتقدم القلعة الحمراء بنفس الظلب الى اللجنة الخماسية .





وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة وقعت عقوبات قاسية على لاعبي الأهلي و الزمالك بعد احداث الشغب التي حدثت عقب انتهاء مباراة السوبر بين الفريقين في الامارات بتتويج الزمالك باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح .



