AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:41 م
احداث السوبر
احداث السوبر
Advertisements
محمد سمير

 كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مجلس إدارة الزمالك سيخاطب اتحاد الكرة من أجل رفع عقوبة السوبر الماضية .

 

وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، ان نادي الزمالك يسعي لاكتمال صفوفه قبل عودة الدوري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل .

 

وأوضح ميدو ان باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أشاد بتألق شيكابالا و امام عاشور و عبد الله جمعة بشكل كبير و لكنه لن يستفيد منهم بسبب الإيقاف . 


واكد ميدو ان نادي الزمالك يرغب في رفع العقوبة عن لاعبيه وعن لاعبي الأهلي بحد سواء وانه لا يرفض ان تتقدم القلعة الحمراء بنفس الظلب الى اللجنة الخماسية .


وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة وقعت عقوبات قاسية على لاعبي الأهلي و الزمالك بعد احداث الشغب التي حدثت عقب انتهاء مباراة السوبر بين الفريقين في الامارات بتتويج الزمالك باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

ترشيحاتنا

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد.. حريق هائل فى خط أنابيب البترول على طريق الإسماعيلية.. وتعامل سريع للسيطرة على النيران

أستاذ موارد مائية يكشف سبب تراجع إثيوبيا عن ملء سد النهضة مايو الماضي

أحمد موسى ينشر فيديو لإنقاذ مواطن من حريق خط المازوت بالعاشر.. فيديو

أردوغان يهدد بشن حرب على دولة جديدة

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. رحيل طارق يحيى عن قناة الزمالك.. تونس تنتظر تكليف الاتحاد الأفريقي.. قلق في الأهلي بسبب جونيور آجاي

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

رسالة غامضة من حسام غالي لمتابعيه.. شاهد

الظهير التونسي ... حمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون مع الزمالك

عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

أخبار الأهلي.. الإدارة تطلب إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك.. مصير باهر المحمدي من الانتقال للفريق

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

محمد فاروق: الأهلي رفع عرض شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى 3.5 مليون يورو

بطريقة ساخرة الأهلي يعلن إجراء المسحة الرابعة للاعبين غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة