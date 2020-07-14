أهم الأخبار.. مدبولي و4 وزراء في أسوان لتفقد المشروعات التنموية والخدمية.. والفيتوري: الرئيس التركي يبتز أوروبا بورقة الهجرة غير الشرعية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:









أعلن بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، عقب اجتماع افتتاحي افتراضي، يوم الإثنين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الحاصل على جائزة باباكار ندياي الكبرى لبناء الطرق لعام 2020. بحسب الموقع الرسمي لشبكة التليفزيون الصيني.









استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارته لمحافظة أسوان؛ لتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها، بتفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا استعدادًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.









قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية، إن هناك موجة أرتدادية لفيروس كورونا المستجد سوف تتعرض لها مصر، وما زال العلماء فى تردد تام حول العديد من الأحتمالات بشأن الفيروس لتحوره بشكل دائم .









\قال الدكتور رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، إن الحرب في الجفرة وسرت بين الجيش الليبي ومرتزقة أردوغان ستكون قصيرة وسريعة، مضيفا أن الجيش الليبي سيهزم المرتزقة التركي وسيحرر كل الأراضي الليبية.









قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة،إنه هناك تراجع في أعداد الإصابات والوفيات منذ أسبوع وحتى الأن، وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " :" لا توجد شكاوى بعد توافر أماكن في المستشفيات وهناك أماكن كثيرة في مستشفيات الجمهورية ".







