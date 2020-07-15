ماكنتش عايز أمد إيدي.. أيمن سعد كفيف يعمل شيَّالًا يحكي قصته بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل.. فيديو

روي أيمن سعد، مواطن فاقد لبصره ويعمل في مجال الشيالة، تفاصيل عمله في هذا المجال، على الرغم من فقده لبصره، وانتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أنا فقدت بصري وقررت البحث عن العمل في المصانع وجميعهم رفضوا بحجة فقدى للبصر".





وتابع أيمن سعد، خلال حواره التليفزيوني في برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى، أن المعاش الذي يحصل عليه لا يكفيه وأسرته، كما أنه يعتمد على نجله في أن يكون بصره الذي فقده أثناء عمله، قائلاً: "لو قعدت واستنيت إن ده يديني وده يديني؛ مش هينفع، لازم اعتمد على دراعي، لا يمكن أن أمد يدي؛ لأنني لدي أطفال ولا أريد أن يصبحوا في حرج أمام أحد".





وأكمل أيمن سعد، أن لديه 4 أولاد في المدرسة ويحتاجون إلى مصاريف، فضلا عن احتياجات أسرته ، قائلاً: "حصل حادث تسبب في إصابتي بالعمى وبعدها قعدت أفكر هعمل ايه في الوضع الجديد ده وسيبتها على ربنا".

وأشار أيمن سعد، إلى أنه لا يطلب الكثير، ولكنه يريد عملا ثابتا يتحصل منه على أجر يستطيع من خلاله الإنفاق على أسرته، موضحًا أنه عمل في المملكة العربية السعودية، وكان مشرفًا على العمال، وأأدى فريضتي الحج والعمرة، كما عمل سائقًا في السعودية، ولكن الحادث الذي أفقده بصره، كان في مصر.



وأكد وائل الإبراشي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصلت مع البرنامج وستلبي طلبات أيمن سعد، من توفير فرصة عمل لائقة، وكذلك شقة؛ لأنه يعيش في مسكن بالإيجار.