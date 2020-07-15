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مرأة

بديل البروتين.. الحل السحري بأقل التكاليف لفرد الشعر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:01 ص
بديل لبروتين الشعر
بديل لبروتين الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تحلم كل فتاة بشعر كالحرير، لذلك تقدم رضوي الشربيني فى برنامجها هي وبس طريقة عمل ماسك فرد الشعر كبديل لبروتين الشعر.


ماسك كريم النشا لفرد الشعر

تحتوي معظم كريمات فرد الشعر على مواد كيماوية تتسبب في تدمير الشعر، تجنبيها وإليك ماسك فرد الشعر.


مكونات الماسك:
نشا، عسل، زيت زيتون


طريقة التطبيق:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف.
غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.
ملحوظة: للوصول للقوام الكريمي المثالي ضعي لكل 4 ملاعق نشا، وملعقتي عسل، وملعقة زيت زيتون.

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