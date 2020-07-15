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كوب من هذا الخليط يعالج بحة الصوت وينسف الكرش

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:23 م
كوب من هذا الخليط
كوب من هذا الخليط يعالج بحة الصوت وينسف الكرش
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أسماء عبد الحفيظ

يحلم الجميع بقوام مثالي، بدون حرمان كما يواجه البعض مشكلة لى الأحبال الصوتية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكن تناول كوب من هذا المشروب لعلاج بحة الصوت ونسف الكرش. 


وكشف موقع هيلثي عن مكونات مشروب طبيعي يعالج بحة الصوت وينسف الوزن الزائد.

خل التفاح :

قم بخلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وملعقة واحدة صغيرة من العسل في نصف كوب من الماء.


اشرب المشروب مرتين يوميًا حتى تشعر بتحسن.

الزنجبيل:

اغل قطع من الزنجبيل الطازج بوعاء مغلق لبضع دقائق
اترك المشروب ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة
بإمكانك إضافة عصير الليمون الطازج وبعضًا من العسل.
اشربه عدة مرات في اليوم.

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