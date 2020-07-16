سيناريو جنوني يقود برشلونة للتتويج بـ الدوري الإسباني

نقاط كثيرة أهدرها فريق برشلونة عقب استئناف بمسابقة الدوري الإسباني بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، جعلته في مأزق حاليا، حيث فرط بسهولة كبيرة في صدارة الليجا لصالح ريال مدريد، الذي لم يعرف طعم الخسارة أو حتى التعادل من عودة المسابقة.





كان برشلونة متصدرا مسابقة الدوري الإسباني قبل استئناف الليجا في شهر يونيو الماضي برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





ومع عودة الليجا بدأ برشلونة مسلسل نزيف النقاط، حيث لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات، أي فقد 6 نقاط من أصل 27 نقطة، وهو رقم كبير بالنسبة لفريق ينافس على اللقب.





في حين قبل ريال مدريد جميع هدايا برشلونة، وحقق الفوز في آخر 9 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 79، ليقترب الملكي من التتويج بالملكي.









حسابيا مسابقة الدوري لم تنتهي، لكن حظوظ برشلونة صعبة للغاية، حيث يحتاج إلى معجزة كروية لخطف لقب الدوري الإسباني ريال مدريد.





برشلونة بحاجة إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين مع هزيمة ريال مدريد في المواجهتين المتبقيتين أو تعادله في مباراة وهزيمته في أخرى، من أجل اقتناص لقب الليجا.



