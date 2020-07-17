للوقاية من كورونا.. تعرف على خطة استقبال عيد الأضحى بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقررت المحافظة – بحسب بيان صادر الجمعة – بأنه يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنية.





واشترطت المحافظة على أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح _ وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 7 / 2020 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.





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كما صرحت لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.





كما صرحت لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.





وتتولي مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من ان عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.





وفي حال مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ يتم غلق المحل لمدة ستون يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنية بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنية.





ويتم تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحى المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية ومن إدارة شرطة المرافق ومن مديرية الطب البيطري ومن وحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام. وتختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد إنتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالموقع المقترح وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته 27 / 7 / 2020 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله. كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.





وتتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.



