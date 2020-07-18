توقف مواقع وتطبيقات عالمية منها جوجل.. بسبب عطل فني مفاجئ بشبكة cloudflare

كشفت شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare عن توقف الخدمة فى العديد من التطبيقات والمواقع العالمية، وذلك بسبب عطل فني وقع قبل قليل اليوم السبت الموافق 17 يوليو.





وبحسب موقع تك رادار التقني، توقفت العديد من المواقع العربية والعالمية لعدة دقائق بسبب العطل الذى اصاب شبكة cloudflare، وبالتالى أصبح من المحال أثناء العطل الدخول إلى هذه المواقع بسبب هذا العطل. الدخول إلى هذه المواقع بسبب هذا العطل.





وفسر خبراء الأمر أنه بسبب الهجمات المتعددة على شبكة cloudflare ، حيث يستغل المخترقون ثغرات شبكة من أجل الوصول لأى معلومات ممكنة وإصابة مواثع وتطبيقات عالمية. كلاودفلير من أجل الوصول لأى معلومات ممكنة وإصابة مواثع وتطبيقات عالمية.



