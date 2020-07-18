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تكنولوجيا

توقف مواقع وتطبيقات عالمية منها جوجل.. بسبب عطل فني مفاجئ بشبكة cloudflare

السبت 18/يوليه/2020 - 01:04 ص
توقف مواقع وتطبيقات
توقف مواقع وتطبيقات عالمية منها جوجل
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قسم التكنولوجيا
كشفت شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare عن توقف الخدمة فى العديد من التطبيقات والمواقع العالمية، وذلك بسبب عطل فني وقع قبل قليل اليوم السبت الموافق 17 يوليو.

وبحسب موقع تك رادار التقني، توقفت العديد من المواقع العربية والعالمية لعدة دقائق بسبب العطل الذى اصاب شبكة cloudflare، وبالتالى أصبح من المحال أثناء العطل الدخول إلى هذه المواقع بسبب هذا العطل.

وفسر خبراء الأمر أنه بسبب الهجمات المتعددة على شبكة cloudflare ، حيث يستغل المخترقون ثغرات شبكة كلاودفلير من أجل الوصول لأى معلومات ممكنة وإصابة مواثع وتطبيقات عالمية.

من ناحية أخرى لم تعلق إدارة cloudflare عن تفاصيل وأسباب العطل الفني، الذى نتج عنه توقف العديد من المواقع العالمية والشهيرة.
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