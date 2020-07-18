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مرأة

18 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة اليوم 18 يوليو

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 18 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك روح كرم وتهتم كثيرا بالمصلحة العامة للإنسانية.. لديك شخصية ثرية محبة للمغامرة والتجديد مما يجعل حياتك مليئة بالأسفار والحب والتغيير.

نصيحة:

في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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