حفاظا على خصوصية المستخدمين.. الاتحاد الأوروبى يلغى اتفاقية مشاركة البيانات مع الولايات المتحدة

قامت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقية التي تسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى بنقل بيانات مستخدمى الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعرف ب Privacy Shield وذلك بسبب مخاوف أمنية من أن تترك الاتفاقية بيانات العملاء الأوروبيين تحت مراقبة الحكومة الأمريكية. الأوروبيالتي





وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن الاتفاقية المعمول بها منذ عام 2016 ، تسمح للشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة وهناك أكثر من 5000 شركة تعمل حاليًا وفقًا لشروطها.









في بيان صحفي ، أوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) سبب اتخاذ قرار بإلغاء اتفاقية مشاركة البيانات، حيث أن القيود المفروضة على حماية البيانات الشخصية في الولايات المتحدة لا يتم تقييدها بطريقة تلبي المتطلبات التي تعادل بشكل أساسي تلك المطلوبة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.





وقبل سريان Privacy Shield ، كانت هناك اتفاقية تسمى Safe Harbor تحكم كيفية مشاركة بيانات عملاء الاتحاد الأوروبي بين أوروبا والولايات المتحدة، ولكن تم ابطالها في عام 2015.





وبعد أن قامت محكمة العدل الأوروبية CJEU بإلغاء الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ستضطر الشركات الأمريكية العاملة في أوروبا أو التي تتعامل مع بيانات العملاء الأوروبيين إما إلى التفاوض على مجموعات فردية جديدة من الشروط والأحكام التعاقدية تسمى شروط العقد القياسية (SCC) مع الاتحاد الأوروبي أو التوقف عن نقل البيانات من العمليات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.



