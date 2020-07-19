كاتدرائية نانت.. المدعي العام الفرنسي: اعتقال رجل يشتبه في تورطه في الحريق المدمر | فيديو

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الأحد، رجلًا بسبب اتهامه بالتورط في حريق كاتدرائية نانت، دمر أمس كاتدرائية سانت بيتر وسانت بول، ما أدى إلى تدمير اثار عمرها قرون داخل الكنيسة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن المدعي العام الفرنسي.
وبدأ النائب العام الفرنسي امس تحقيقا حول أسباب اندلاع الحريق المدمر في كاتدرائية نانت بعد أن حامت الشكوك حول أن النيران قد اندلعت عن طريق العمد.
ونجح رجال الإطفاء في إخماد النيران التي اشتعلت في كنيسة كاثوليكية رومانية تقع في نانت، باي دو لا لوار، فرنسا بعد عام من حريق مدمر ضرب كاتدرائية نوتردام في باريس، مما أدى إلى تدمير جزئي للمبنى الشهير.
ووقع الحريق كبير في كاتدرائية نانت، أو كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس في نانت، حيث أكدت خدمة الإطفاء المحلية الحريق.
وبحسب التقارير، يعمل 70 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق في الكاتدرائية. وسبب الحريق ما زال مجهولا.
وقالت إدارة الإطفاء إن النيران تم احتواؤها الآن.
شارك مستخدمو الإنترنت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تصور أبخرة سوداء تتدفق من نافذة بين برجي الكاتدرائية.
وآخر حريق أثر على كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس في نانت كان عام 1972، وقد دمر السقف وأدى إلى إغلاق لمدة ثلاث سنوات.
ومنذ عام 1862 ، تم إدراج كاتدرائية نانت كمعلم تاريخي من قبل وزارة الثقافة الفرنسية.
والكاتدرائية مبنية في التقاليد المعمارية القوطية والمبنى ، الذي يعتبر أحد المنتجات العظيمة لعصر النهضة ، مضاءة بقبة زجاجية بطول 25 مترًا تم إنشاؤها بواسطة الباني الرئيسي في كانتون فرانسوا تشابوي مخصصة لقديسي بريتاني.
واشتعلت النيران في كاتدرائية نوتردام ، وهي كاتدرائية كاثوليكية من العصور الوسطى في باريس ، في 15 أبريل 2019 ، ما تسبب في انهيار برج المبنى وتدمير جزئي لسقفه، وقد يكون سبب الحادث أعمال إعادة البناء الجارية في أحد أعظم الأمثلة على العمارة القوطية الفرنسية.
وأضرمت النيران في بعض آثار الكنيسة ، ما أدى إلى تدفق تعهدات تبرع بقيمة 850 مليون يورو (953 مليون دولار).