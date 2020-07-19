كاتدرائية نانت.. المدعي العام الفرنسي: اعتقال رجل يشتبه في تورطه في الحريق المدمر | فيديو

وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن المدعي العام الفرنسي.

وبدأ النائب العام الفرنسي امس تحقيقا حول أسباب اندلاع الحريق المدمر في كاتدرائية نانت بعد أن حامت الشكوك حول أن النيران قد اندلعت عن طريق العمد.

وبحسب التقارير، يعمل 70 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق في الكاتدرائية. وسبب الحريق ما زال مجهولا.

وقالت إدارة الإطفاء إن النيران تم احتواؤها الآن.

شارك مستخدمو الإنترنت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تصور أبخرة سوداء تتدفق من نافذة بين برجي الكاتدرائية.





وآخر حريق أثر على كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس في نانت كان عام 1972، وقد دمر السقف وأدى إلى إغلاق لمدة ثلاث سنوات.





ومنذ عام 1862 ، تم إدراج كاتدرائية نانت كمعلم تاريخي من قبل وزارة الثقافة الفرنسية.





والكاتدرائية مبنية في التقاليد المعمارية القوطية والمبنى ، الذي يعتبر أحد المنتجات العظيمة لعصر النهضة ، مضاءة بقبة زجاجية بطول 25 مترًا تم إنشاؤها بواسطة الباني الرئيسي في كانتون فرانسوا تشابوي مخصصة لقديسي بريتاني.