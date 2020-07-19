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فن

من على البسين .. إيمان العاصي في إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ايمان العاصى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :


نهارك عسل - قمر - مشاء الله 

أعربت إيمان العاصى، عن سعادتها، بإعلان قناة mbc مصر، عن عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" على شاشتها، ، في التاسعة مساءً، حيث عزمت القناة على عرض الجزء الأول من العمل الدرامى، حتى يتذكر الجمهور أحداثه، قبل الشروع في عرض الجزء الثاني المقرر إذاعته أواخر يوليو الجاري.  


وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها في قالب تشويقي مثير طوال الحلقات، وتلعب أميرة الدراما إيمان العاصي من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، وتظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش في الحارة التي هي محور الأحداث، ومن المنتظر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثاني، كما سبق وفعلت في الجزء الأول. 


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