تطوير العشوائيات: تطوير 60 منطقة غير آمنة بالقاهرة بإقامة 43 ألف وحدة سكنية

أكد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة تعمل في ملف القضاء على العشوائيات من خلال شقين رئيسيين الأول هو منع ظهور عشوائيات جديدة، والثاني هو الحفاظ على المشروعات الجديدة للاسكان الاجتماعي دون أن تتحول إلى عشوائيات.





وقال خالد صديق، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، إن الدولة لن تتهاون في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات في البناء وعلى الأراضي الزراعية، وهي حلول غير مباشرة تساعد في القضاء على العشوائيات.





وأضاف أنه سيتم تطوير المناطق العشوائية غير المخططة والتي يسكنها 20 مليون مواطن دون إزالات، مشيرًا إلى تطوير 60 منطقة عشوائية بالقاهرة بتنفيذ 43 ألف وحدة سكنية.



