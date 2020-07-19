صلة الأرحام واجبة.. شمس الكويتية تشارك متابعيها بصورة جديدة

شاركت المطربة شمس الكويتية، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مميزة.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة: "صافحي الورد إذا مررتِ به، فـ صلة الأرحام واجبة "🌺🌺 شيزوفرينيا شمس الكويتيه ".
وأبرزت اطلالة شمس الكويتية رقة الفنانة وجمالها، واختارت فستان باللون الأسود المنقط باللون الأبيض بأكمام طويلة.
وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة.
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد" وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .