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مرأة

يخلصك من أمراض غير متوقعة.. تعرفى على فوائد تدليك الأذن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:01 ص
الاذن
الاذن
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لمياء الياسين
في حين أن مسكنات الألم يمكن أن يكون لها بعض الآثار الخطيرة والمدمرة على جسمك وصحتك، فإن تدليك الأذن على الرغم أنه حركة قد يعتبرها البعض بسيطة وليست ذات جدوى إلا أن تدليك الأذن  يمنحك فوائد غير متوقعة.
وفقا لدراسة نشرها موقع برايت سايد يمكن أن يساعد تدليك الأذن على  تخفيف الألم بين الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر و إطلاق الإندورفين  الذى يجعلنا نشعر بتحسن وتساعد في  تخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية أيضًا.

 ويمكن أيضا أن يساعد  التدليك  الجزء العلوي من أذنك ، في الجزء الذي يبدو وكأنه أجوف على شكل مثلث من  تخفيف الصداع  بشكل ملحوظ.

على الجانب الأخر وفقا للدراسة يساعد تحفيز الأذن أيضا على التخلص من الأرق تمامًا ومنحك الاسترخاء ومنحك الطاقة.
 
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