نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

الصحة

يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنتول، مما يخفف من آلام الظهر والعضلات والتهابها، مما يترك تأثيرًا باردًا. عند إضافته إلى حمام دافئ أو تدليكه بزيت حامل، فإنه يعمل بمثابة إكسير سحري لجميع أنواع الألم.

يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنتول، مما يخفف من آلام الظهر والعضلات والتهابها، مما يترك تأثيرًا باردًا. عند إضافته إلى حمام دافئ أو تدليكه بزيت حامل، فإنه يعمل بمثابة إكسير سحري لجميع أنواع الألم.

يحتاج الكثير من الأشخاص إلى وسائل تساعد على التخلص من الشعور بالتوتر والإجهاد مع تخفيف ألم الجسد، ومن أبرز الطرق التي تساعد الشخص على الراحة بنسبة كبيرة هي التدليك أو "المساج"، ولكن لم يتخيل شخص أن التدليك الذاتي من أفضل طرق التدليك على حسب أبحاث الأطباء، ويمكنك التخلي عن الذهاب إلى الأماكن المخصصة لعمل جلسات تدليك.



