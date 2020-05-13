نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة
يعاني الكثير من الأشخاص بسبب آلام الظهر، والبعض منهم يفضل طرق العلاج الطبيعية، وتحتوي بعض الزيوت العطرية على خصائص تمنحك الراحة من الألم، وعادة ما يتم استخراجها من الأوراق والبذور والزهور والفواكه واللحاء لبعض النباتات عند تخفيفه وتطبيقه موضعيًا، يمكن أن يخفف الألم إلى حد كبير.
وقدم موقع "boldsky" أفضل الزيوت العطرية الطبيعية لآلام الظهر:
- زيت النعناع
يحتوي زيت النعناع النقي على 44 في المائة من محتوى المنتول، مما يخفف من آلام الظهر والعضلات والتهابها، مما يترك تأثيرًا باردًا. عند إضافته إلى حمام دافئ أو تدليكه بزيت حامل، فإنه يعمل بمثابة إكسير سحري لجميع أنواع الألم.
يحتاج الكثير من الأشخاص إلى وسائل تساعد على التخلص من الشعور بالتوتر والإجهاد مع تخفيف ألم الجسد، ومن أبرز الطرق التي تساعد الشخص على الراحة بنسبة كبيرة هي التدليك أو "المساج"، ولكن لم يتخيل شخص أن التدليك الذاتي من أفضل طرق التدليك على حسب أبحاث الأطباء، ويمكنك التخلي عن الذهاب إلى الأماكن المخصصة لعمل جلسات تدليك.
وأوضح موقع timesofindia أن العلاج بالتدليك يمكن أن يكون بديلًا فعالًا عن المسكنات، كما أن لها عددا من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، كما يمكن القيام بذلك بسهولة في راحة منزلك، حيث يساعد على تخفيف التوتر والقلق والصداع وتوتر العضلات والتوتر والألم.
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المرأة
تتصدر الفنانة نيللي كريم مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها فى مسلسل "بـ 100 وش".
كما تحرص الفنانة نيللي كريم على مشاركة جمهورها كواليس المسلسل.
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وتألقت أسماء أبو اليزيد، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض يحمل بعض العبارات باللون الأخضر، لتظهر بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.