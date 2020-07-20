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أخبار العالم

اكتملت بنجاح.. "الدفاع" الروسية تعلن الانتهاء من التجارب السريرية لـ لقاح كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:33 ص
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية تعلن الانتهاء من التجارب السريرية لـ لق
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من التجارب السريرية لـلقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تخريج جميع المتطوعين.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قالت الوزارة في بيان لها إن "وزارة الدفاع الروسية بالاشتراك مع المركز القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي"، أكملوا بنجاح مرحلة التجارب السريرية ضد لقاح "كوفيد19"، بمشاركة متطوعين في مستشفى "بوردينكو" العسكري الرئيسي.

وأكدت الوزارة أنه في صباح اليوم الاثنين الموافق 20 يوليو،تم تخريج المجموعة الثانية المكونة من 20 متطوعا من المستشفى العسكري.


وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن "نتائج الاختبار أظهرت بوضوح أن جميع المتطوعين طوروا استجابة مناعية نتيجة التطعيم، ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية أو شكاوى من المتطوعين في وقت خروجهم من المستشفى".

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم تقديم بيانات المسح والتحليلات والدراسات الاستقصائية للفحص الطبي للمتطوعين لمعالجتها في مركز "جامالي"، ومن المخطط تسجيل اللقاح لدى الهيئات الحكومية.

وفى وقت سابق اليوم، صرح سيرجى بوريسيفيتش، رئيس معهد البحوث الثامن والأربعين للبحث العلمى بالوزارة، لكراسنايا زفيزدا، للصحيفة الرسمية للوزارة، بأن التجارب الإكلينيكية اختتمت فى المستشفى الطبى العسكرى الرئيسى لبوردينكو. وتم خروج أول مجموعة مكونة من 18 متطوعا شاركوا في تجارب لقاح "جامالي" من المستشفى في 15 يوليو.


من المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح في 3 أغسطس، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف. 

ويخضع اللقاح الروسي لتجارب سريرية في مؤسستين: مستشفى بوردينكو الرئيسي العسكري السريري وجامعة سيشينوف الأولى الطبية الحكومية في موسكو. ويحتوي لقاح كوفيد-19 على مكونين تم حقنهما بشكل منفصل، ومن المتوقع أن يوفرا معا مناعة طويلة الأمد ضد الفيروس.

وجدير بالذكر أن اللقاح مدرج في القائمة التي ترصدها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب 22 لقاحا محتملا آخر من جميع أنحاء العالم، وفي طريقه لإكمال جميع المراحل الثلاث المطلوبة من التجارب السريرية والحصول على تصريح للإنتاج على نطاق واسع.

وانتهت المرحلة الأولى من تجارب لقاح "جامالي" في جامعه سيتشنوف الأسبوع الماضي.
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