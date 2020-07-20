نشرة المرأة والصحة: قبل العيد علامات تؤكد شراءك للحم الحمير.. أسباب تراجع الإصابات بكورونا.. طرق للتخلص من آلام العمود الفقري أثناء العمل.. وبالطماطم تعلمي كيفية التخلص من الهالات السوداء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:الصحة
تعرض الملك سلمان
خادم الحرمين الشريفين لوعكة صحية ، وتم نقله فجر اليوم الاثنين إلى المستشفى ، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
ويعاني نسبة كبيرة من الناس من التهاب المرارة
التي تحدث نتيجة أسباب عديدة ، أهما تكون حصوات المرارة
التي تتسبب في انسداد الأنبوب المؤدي لخارج المرارة وبالتالي التهابها ، بحسب موقع هيلث لاين .
منذ تحديد SARS-CoV-2 لأول مرة في ديسمبر 2019 ، تسببت السلالة الجديدة من الفيروس التاجي في حوالي 14 مليون حالة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم. ووفقا لموقع healthline ، تشير مجموعة من الأبحاث إلى أنه عندما يصاب شخص ما بالسارس- CoV-2 ، فإن إنتاج جهازه المناعي للأجسام المضادة ضد الفيروس يميل إلى الذروة بسرعة ثم ينخفض بسرعة. الاحتكاك المستمر والاحتكاك الناجم عن استخدام القناع اليومي يمكن أن يضر بحاجز بشرتنا، ما يؤدي إلى الجفاف والكدمات والخدوش من مختلف منسوجات القناع. ووفقا لموقع health، إذا كنت ترتدي قناعًا لعدة ساعات في اليوم، فمن المحتمل أن تصاب ببقع جلدية متهيجة على وجهك لذلك عليك تغطية البشرة المتهيجة بمرهم وقائي قبل النوم. من المعروف أن معقمات اليد تحتوي على كمية من الكحول فيها ، والتي تعمل كمطهر، ولكن في الآونة الأخيرة ، حذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) من أن بعض مطهرات اليد قد ينتهي بها الأمر إلى وجود بعض الكحوليات السامة ، مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك شيء شديد مثل العمى. قال الدكتور خالد قنديل أخصائي جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، إن هناك العديد من العادات اليومية الخاطئة التي تسبب آلام العظام والعمود الفقري أولها قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.
أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، علي صفحته بالفيسبوك أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تقل بدرجة ملحوظة؛ مشيرا إلى أن شدة المرض تغيرت والحالات الشديدة أصبحت قليلة بينما معظم الحالات خفيفة جدا ولا تحتاج أكثرها إلى دخول المستشفى بل الالتزام بالعلاج المنزلي.
استئصال المرارة
عملية شائعة يخضع لها الكثيرون، سواء الكبار أو الشباب، فهي تحدث بعد الوصول لحالة صحية معينة، بعدها يقرر الطبيب اتخاذ قرار استئصال المرارة بدلًا من العلاج الذي يصبح بدون جدوى في حالات معينة.
يعد مرض السكرى من أكثر الأمراض المزمنة الشائعة والذي يتسبب فى مضاعفات كثيرة وخطيرة، وبالرغم من ذلك يمكن السيطرة عليه بالعلاج وبعض النصائح البسيطة.
يشتهر عيد الأضحى بتقديم وتناول الأصناف المختلفة من لحوم الأضاحى، ولأنه ليس في استطاعة الجميع شراء حيوان وذبحه فيضطر البعض لشراء اللحوم من المجازر .. فكيف نفرق بين الأنواع السليمة و المغشوشة أو الفاسدة.
انتشر فى السنوات الماضية الغش التجاري في اللحوم ويتم ضبط الكثير منها من الجهات المختصة لكن للأسف يستطيع بعض التجار تمرير لحوم الحمير وبيعها للمواطنين على أنها لحم
بقري مما يهدد المشتري بالإصابة بعدة أمراض..فكيف تستطيع معرفة لحمة الحمير؟
المرأة
نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، تقريرًا أكد فيه أن اتباع أنظمة الريجيم لخسارة الوزن بشكل قاسي قد تكون خطيرة على صحة النساء وتسبب مشاكل في الحمل تصل لصعوبة الحمل تمامًا .
وقالت الدكتورة رينيه ماكجريجور ، أخصائية التغذية المتخصصة في الوظيفة الهرمونية والأكل المضطرب ، إن بعض الحميات الغذائية
تسبب أضرار طويلة الأمد ، مما يجعل من الصعب تصورها ، وأوضحت أن جيلًا من النساء يخاطر بالعقم سعيًا إلى النحافة.
يحتوي ماسك الطماطم و الصبار على مواد فعالة في تفتيح البشرة بشكل آمن وتتناسب مع المنطقة الحساسة الموجودة تحت العينين، كما أنه يساعد فى علاج مشكلة أخرى وبسبب خصائصه المضادة للالتهابات مما يساعد فى علاج التورم والانتفاخ، قدم موقع " بولد سكاى " خطوات عمل ماسك الطماطم والصبار لعلاج الهالات السوداء.