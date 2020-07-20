نشرة المرأة والصحة: قبل العيد علامات تؤكد شراءك للحم الحمير.. أسباب تراجع الإصابات بكورونا.. طرق للتخلص من آلام العمود الفقري أثناء العمل.. وبالطماطم تعلمي كيفية التخلص من الهالات السوداء

في حوالي 14 مليون حالة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم.

منذ تحديد SARS-CoV-2 لأول مرة في ديسمبر 2019 ، تسببت السلالة الجديدة من

ووفقا لموقع healthline ، تشير مجموعة من الأبحاث إلى أنه عندما يصاب شخص ما بالسارس- CoV-2 ، فإن إنتاج

للأجسام المضادة ضد الفيروس يميل إلى الذروة بسرعة ثم ينخفض ​​بسرعة.