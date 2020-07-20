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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:00 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور
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أحمد بسيوني

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، دار الأطفال المعثور عليهم بمركز طب القباري بحي غرب، التي تعد الدار الوحيدة على مستوى الإسكندرية لاستقبال الأطفال المعثور عليهم من أعمار تتراوح بين أيام وحتى سن سنتين، وبسعة 16 سريرا. 


جاءت الزيارة للوقوف على امكانيات الدار ورصد الاحتياجات به، وذلك بحضور الدكتور أيمن حليم مدير عام منطقة غرب الطبية، وأميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر، والدكتور خالد محمود مدير مركز طب القبارى، وسحر شعبان رئيس حي غرب.

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وخلال الزيارة، كلفت نائب المحافظ بدراسة توفير مكان بديل أخر للدار ذو طاقة استيعابية أعلى وذلك لاستيعاب أي زيادة بالإعداد بالدار وتتوافر فيه كافة الخدمات التي يحتاج إليها الأطفال الرضع في تلك الأعمار. 


وأكدت سرعة وضع البدائل المناسبة قصيرة المدى، مع وضع بدائل على المدى الطويل من حيث توفير مكان دائم للدار على أعلى مستوى من الخدمات.


ووجهت عازر الشكر إلى جميع العاملين بالدار، وأشادت بمستوى النظافة والتطهير والتعقيم بالدار وكذا تقديم رعاية طبية ذو جودة جيدة للأطفال الرضع.

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم
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