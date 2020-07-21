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مساعد وزير الخارجية الأسبق: قضايا المياه لها جذور تاريخية منذ عهود الاحتلال السابقة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:03 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهي عمرو
قال  السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان الصادر بشأن القمة المصغرة الخاصة بـ سد النهضة اليوم تعبر عن تفاؤل حذر بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أهم النتائج المرجوة هى الوصول لقرارات حاسمة لتحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار السفير محمد حجازي ، إلى أن  الحاجة لوصل لـ اتفاق قانونى ملزم لاثيوبيا بشأن تحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أمر يستحق العمل المتواصل.

وأوضح ، أن الدبلوماسية المصرية يقومون بمجهود كبير فى هذا الأمر، وان البنك الدولي والولايات المتحدة شاهدان على مراحل المفاوضات بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة.  

وأكد أن الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و ترامب له أهمية كبرى فى سير المفاوضات بشأن سد النهضة ولفت إلى أن مصر وضعت السيناريوهات لـ أثيوبيا لـ 100 عام مقبلة للاستفادة من المياه وتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أن قضايا المياه لها جذور تاريخية منذ عهود الاحتلال السابقة، ولذلك يجب أن نعلم أن الجانب الأثيوبي اقتنع أن الوصول للحل هو النفع المتبادل بدلا من الضرر المتبادل.

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