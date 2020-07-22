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ملفات

حق الشعب.. استرداد قطعة أرض مخصصة لإقامة محطة صرف صحي في بلبيس.. وإزالة 268 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:21 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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قسم المحافظات
  • استمرار الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة 
  • إزالة 88 حالة تعد بناء بإجمالى مساحة 77 ألفًا و 798 م2
  • محافظ الدقهلية يتابع أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • إزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية في المحلة وردع المخالفين

تستكمل الأجهزة المعنية بالمحافظات، جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الأراضي الزراعية وذلك ضمن فعاليات الموجة الـ 16 التى تستمر فى الفترة من 8 إلى 31 يوليو الجارى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم إزالة 88 حالة تعد بناء بإجمالى مساحة 77 ألفاً و 798 م2 وذلك منذ انطلاق الموجه الـ 16 وحتى الآن. 

وأشار أشرف عطية بأنه تم على مدار الأيام الماضية تنفيذ 26 قرار إزالة بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة على مساحة 8 آلاف م2.

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وقال محافظ أسوان بأنه تم فى نفس الوقت تنفيذ 19 قرار إزالة بنطاق مركز دراو على مساحة 6 ألاف م2.

وأضاف المحافظ بأنه تم على مدار يومين أيضًا إزالة 26 حالة تعدى بنطاق مركز ومدينة أسوان بمساحة 5150 م2 وذلك وسط مشاركة من الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والأحياء وفرق الصيانة بالوحدات المحلية .

كما تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اعمال حملات الازالة للتعديات بنطاق المحافظة ، حيث اكد  ان اجمالى ما تم ازالتة حتى اليوم يبلغ 415 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجه المشار إليها 8 يوليو الجارى وذلك  تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية  والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات .

واضاف ان تلك الحالات تشمل  361 حالة تعد بالمبانى بمساحة 27773 م2-  وعدد 54 حالة تعد  بالزراعة بمساحة 3 أفدنة، و 15 قيراطا و16 سهما و تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، ولقطاعات الموارد المائية والرى والسكة الحديد والأوقاف والاصلاح الزراعى والطرق بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة .

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم فقط ازالة 35 حالة تعد منهم 23 حالة تعد بالبناء بمساحة 620 م2 و12 حالة تعد بالزراعة بمساحة 14 قيراطاً و20 سهمًا، وذلك ضمن العدد الإجمالي الذى تمت إزالته منذ بدأ تنفيذ اعمال الموجه المشار اليها لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية.

واكد محافظ الدقهلية على ان هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية و بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها  .

وأوضح بأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة تطبيقا للقانون  بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين .

بينما تواصل محافظة الغربية حملاتها المكثفة لإزالة الأبنية والأدوار المخالفة بمدن ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وفي هذا السياق، وجه محافظ الغربية ، اليوم، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية والذي يحتوى علي 14 دورًا بالمحلة الكبرى لمخالفته لقيود الارتفاع.

وأوضح الدكتور طارق رحمي ، أنه تم تكليف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة هندسية للبت في الصلاحية الانشائية للعقار ومراجعة الرسوم الهندسية له .

وشدد المحافظ علي استمرار تنفيذ الحملات والمتابعة المستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق المحافظة لاستعادة الانضباط وفرض القانون .

كما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة السادسة عشرة من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

وصرح " غنيم "، بأنه تم "أمس الأول الاثنين" إزالة 19 حالة تعد بقريتي الفنت والشراهنة مركز الفشن ،بواقع: 17حالة على مساحة فدان وقيراط أرض زراعية ، وحالة تعد واحدة على مساحة 200 متر أرض ولاية حماية النيل ، وحالة آخرى على مساحة 30 متر أرض أملاك الدولة تابعة للوحدة المحلية ،ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 268حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة  في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد. 

كما أكد "غنيم"  على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. 

فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة. 

بينما أشار مدير عام الأملاك،  أحمد إبراهيم  أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على  الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية. 
وأخيرا أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم استرداد مبنى دور أرضى ومقام على أرض مبانى أملاك دولة بمساحة 250  مترًا بشارع سعد زغلول تابع لمحكمة بلبيس القديمة.

كما تم بحسب بيان، الثلاثاء، سترداد قطعة أرض زراعية بمساحة ٤ فدان بقرية منية سنتا التابعه للوحدة المحليه بكفر إبراهيم وذلك لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياة صرف صحى للوحدة المحلية بأولاد سيف الواقعة بحوض الطبيلى .

كان محافظ الشرقية أصدر قرارا رقم (١١٦٥٣ ) لسنه٢٠١٩، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة، وذلك خلال حملات الموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ بأن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
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