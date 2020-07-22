حق الشعب.. استرداد قطعة أرض مخصصة لإقامة محطة صرف صحي في بلبيس.. وإزالة 268 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم فقط ازالة 35 حالة تعد منهم 23 حالة تعد بالبناء بمساحة 620 م2 و12 حالة تعد بالزراعة بمساحة 14 قيراطاً و20 سهمًا، وذلك ضمن العدد الإجمالي الذى تمت إزالته منذ بدأ تنفيذ اعمال الموجه المشار اليها لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية.





واكد محافظ الدقهلية على ان هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية و بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها .





وأوضح بأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة تطبيقا للقانون بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين .





بينما تواصل محافظة الغربية حملاتها المكثفة لإزالة الأبنية والأدوار المخالفة بمدن ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .





وفي هذا السياق، وجه محافظ الغربية ، اليوم، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية والذي يحتوى علي 14 دورًا بالمحلة الكبرى لمخالفته لقيود الارتفاع .





وأوضح الدكتور طارق رحمي ، أنه تم تكليف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة هندسية للبت في الصلاحية الانشائية للعقار ومراجعة الرسوم الهندسية له .





وشدد المحافظ علي استمرار تنفيذ الحملات والمتابعة المستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق المحافظة لاستعادة الانضباط وفرض القانون .





كما أ كد الدكتور محمد هاني غنيم كد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة السادسة عشرة من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





وصرح " غنيم "، بأنه تم "أمس الأول الاثنين" إزالة 19 حالة تعد بقريتي الفنت والشراهنة مركز الفشن ،بواقع: 17حالة على مساحة فدان وقيراط أرض زراعية ، وحالة تعد واحدة على مساحة 200 متر أرض ولاية حماية النيل ، وحالة آخرى على مساحة 30 متر أرض أملاك الدولة تابعة للوحدة المحلية ،ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 268حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.



