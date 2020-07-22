الزراعة: تنفيذ مدارس حقلية إرشادية للأرز في محافظة الغربية.. صور

افتتح المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية فعاليات المدرسه الحقلية للمزارعين لمحصول الارز بقرية سملا مركز قطور يرافقه كل من الدكتور عبد العليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية بمركز البحوث الزراعية والدكتور محمود أبو يوسف رئيس قسم بحوث الارز والمهندس محمد سلام مدير عام الارشاد الزراعي بالغربيه .









يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول وتوصيل الإرشادات والنصائح لهم على أرض الواقع وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية





وقال بيومي انه تم تنفيذ حوالي ١١ مدرسه حقلية لمحاصيل الذره الشاميه والارز والقطن وجاري الاعداد لتنفيذ عدد أخر من المدارس في مجال الانتاج الحيواني والمحاصيل البستانية والخضر والطبية والعطرية .





من ناحيته اوضح د عبدالعليم الشافعي أن المدارس الحقلية هي أحد القنوات التعليمية الارشادية يتم من خلالها نشر أهم أصناف المحاصيل الزراعية وأساليب وطرق الزراعة الحديثة بين الزراع وتوعيتهم بكيفية تنفيذ الممارسات الزراعية التي من شأنها زيادة الانتاج وترشيد استخدام مياه الري وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه ، وأضاف أن المدرسة الحقلية عبارة عن مجموعة من الزراع ( ١٥-- ٢٠ ) مزارع من ذوي الاهتمام المشترك تجتمع بصفة دوريه ومنتظمة لمدة موسم زراعي كامل بجوار حقل ارشادي تعليمي في مكان ثابت بهدف تعليم تطبيق ما يقومون به من ممارسات زراعية في مجال واحد أو أكثر حسب احتياجاتهم.





الشافعي أكد أن المدرسة الحقلية تهدف إلى حث الزراع إلي تعزيز العمل الجماعي والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الارشادية وتعلم خبرات جديدة والاستفادة من خبرات وتجارب الاخرين والاعتماد على النفس في اتخاذ القرارات في إدارة حقله بكفاءة وزيادة الثقة فيم بينهم وبين الباحثين والمرشدين الزراعيين .

وأضاف د محمود أبو يوسف رئيس قسم الارز ان صنف الارز المنزرع بالحقل الارشادي هو سخا ١٠٨ ومنزرع بطريقة الشتل وهو من الاصناف قصيرة العمر قليل الاستهلاك المائي مرتفع الإنتاجية ، وكذلك صنف سخا ١٠٧ منزرع بذره جافة في أرض جافة وتم زراعته بالسطارة وأن اهم الممارسات الزراعية التي يجب مراعاتها في هذه الفترة الاهتمام بعملية التسميد ومقاومة الأفات التي قد تظهر على المحصول .





وقال المهندس محمد سلام مدير عام الارشاد الزراعي بالغربيه أن المدرسة الحقلية تستمر لموسم زراعي كامل حتي يتمكن الزراع من التعلم والعمل في الحقل وأن المدرسة الحقلية قد تكون مختلطة او منفصله رجال فقط او نساء فقط وهي وسيلة فعاله في نشر كل ما هو جديد بين الزراع .



