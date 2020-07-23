لا تتجاهليها.. أعراض الدوالي وحيل الحماية من الإصابة بها

والتى تعد أحد أكثر المشكلات الصحية التي تعانيها فتيات كثيرات، إليك أبرز أعراض الدوالى علاجات سريعة للتخلص من

أحضر جزرة متوسطة كبيرة وابشريها.أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.أضيفب ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد و ملعقة كبيرة من جل الصبار في الوعاء نفسه وخل التفاحوأوخيرًا اخلط

وصفة الثوم وزيت الزيتون

ضع الخليط على منطقة الدوالى لمدة 15 دقيقة بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه بالكامل في بشرتك وكررى هذا على أساس يومي.

يمكنك أيضًا لف المنطقة بقطعة قماش وتركها لمدة 15 دقيقة لتقليل حجم الأوردة.





فقط اطحنى 6 فصوص ثوم وامزجيها مع عصير البرتقال وأضيفى 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى المحلول واتركيه لمدة 12 ساعة قبل استخدامه.