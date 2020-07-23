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مرأة

لا تتجاهليها.. أعراض الدوالي وحيل الحماية من الإصابة بها

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:00 ص
دوالى
دوالى
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لمياء الياسين

تبحثين عن علاجات سريعة للدوالى والتى تعد أحد أكثر المشكلات الصحية التي تعانيها فتيات كثيرات، إليك أبرز أعراض الدوالى علاجات سريعة للتخلص من دوالى الساقين.


وفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندى تعد أبرز أعراض دوالي الساقين الشعور بتورم الساقين وثقل بالساق وتشنجات العضلات ويمكن السيطرة على الدوالى من خلال رفع الساقين عند النوم وتغيير وضعية القدمين بين الحين والآخر أثناء الجلوس.

يمكنك تطبيق الوصفات التالية للتخلص من الدوالي وكيفية منعها في المستقبل بوصفة سريعه ولكنها فعالة للتخلص من دوالى الساقين إليك مكونات الوصفة وطريقة تقديمها يقدمها موقع برايت سايد.

وصفة خل التفاح وجل الصبار:
ملعقة من جل الصبار
5 قطرات من خل التفاح
ملعقة كبيرة من عصير الجزر

خطوات الوصفة وتطبيقها:
أحضر جزرة متوسطة  كبيرة وابشريها.
أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.
أضيفب ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد و ملعقة كبيرة من جل الصبار في الوعاء نفسه وخل التفاح
وأوخيرًا  اخلط

وصفة الثوم  وزيت الزيتون

فقط اطحنى 6 فصوص ثوم وامزجيها مع عصير البرتقال وأضيفى 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى المحلول واتركيه لمدة 12 ساعة قبل استخدامه.
ضع الخليط على منطقة الدوالى  لمدة 15 دقيقة بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه بالكامل في بشرتك وكررى هذا على أساس يومي.
يمكنك أيضًا لف المنطقة بقطعة قماش وتركها لمدة 15 دقيقة لتقليل حجم الأوردة.

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