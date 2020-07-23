أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إنفينيكس تطلق هاتف Smart 4 Plus ببطارية خارقة.. وتسريبات تكشف بعض مواصفات هاتف هواوي القادم Mate 40 Pro

ظهرت العديد من التسريبات السابقة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 Ultra، الذي من المقرر أن تعلن عنه الشركة الكورية في حدثها القادم في 5 أغسطس، ولكن التسريب الحالي يكشف المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 20 Ultra القادم.







