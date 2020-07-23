أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إنفينيكس تطلق هاتف Smart 4 Plus ببطارية خارقة.. وتسريبات تكشف بعض مواصفات هاتف هواوي القادم Mate 40 Pro

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أعلنت شركة سبوتيفاي Spotify، عن إطلاق ميزة جديدة تستخدم في البث المرئي، وتتيح لمنشئي المحتوى نشر مقاطع تجمع بين الصوت والصورة، وتعد هذه الميزة الأولى من نوعها التي تضمها خدمة سبوتيفاي وتنافس بها موقع يوتيوب.
أطلقت شركة ون بلس OnePlus، سماعاتها اللاسلكية OnePlus Buds، والتى أطلقت في الهند بسعر 79 دولارا أمريكيا، وذلك إلى جانب أول هواتف سلسلة Nord، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، المسمى OnePlus Nord.
أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، أحدث هاتف ذكي في سلسلة Smart بالهند، وهو Smart 4 Plus، الذي يأتي بشاشة 6.82 بوصة، مع بطارية كبيرة بحجم 6000 ميللي أمبير.
ظهرت أحدث التسريبات حول هاتف هواوي القادم Mate 40 Pro، والتي كشفت المزيد من التفاصيل حول مواصفات الجهاز، من خلال حساب التسريبات الشهير @ RODENT950، على موقع ويبو Weibo الصيني، والمتخصص في كشف مواصفات أجهزة هواوي الجديدة.
أفاد تقرير نشره موقع "macrumors"، بأن شركة أبل الأمريكية، تخطط لإدخال كاميرا Periscope المقرِبة إلى سلسلة هواتف آيفون القادمة لعام 2022، مما يعني أن تشكيلة هواتف آيفون 12 المرتقبة ستحصل على هذه التقنية.
ظهرت العديد من التسريبات السابقة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 Ultra، الذي من المقرر أن تعلن عنه الشركة الكورية في حدثها القادم في 5 أغسطس، ولكن التسريب الحالي يكشف المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 20 Ultra القادم.
أعلنت شركة وان بلس OnePlus مؤخرا عن هاتفها الأحدث OnePlus Nord، والذي يأتي ضمن الهواتف المتوسطة الفئة، والذي يأتي مباشرة عد إصدارها أفضل هاتف أندرويد من فئة الهواتف الرائدة OnePlus 8 Pro، والذي يقدم للمستخدم أقوى المميزات والمواصفات بين تشكيلة هواتف شركة وان بلس الصينية.