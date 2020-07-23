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أخبار البلد

سعفان يتابع عودة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بالقوى العاملة بالمحافظات

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:42 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، بمتابعة عودة أنشطة التدريب المهني فيما يخص قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ومنع حدوث تزاحم سواء في تقديم الأوراق أو إجراء الاختبارات ، واستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين المكاتب والمديريات وإزالة كافة المعوقات بالتعاون بين مركز المعلومات بديوان عام الوزارة، ومسئولي الدعم الفني بالإنتاج الحربي.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج اجتماعا مع مديري المكاتب والمناطق والإدارات ومراكز التدريب المهني علي مستوى المديرية لسرعة تنفيذ تكليفات الوزير والتي تمثلت  في استكمال منظومة الربط الألكتروني بين المكاتب والمديرية وبين الوزارة وإزالة كافة المعوقات بالتعاون بين مركز المعلومات ومسؤولي الدعم الفني بالإنتاج الحربي، والاستمرار متابعة المنشآت وتطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعودة أنشطة التدريب المهني فيما يخص قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ومنع حدوث تزاحم سواء في تقديم الأوراق أو إجراء الاختبارات .

كما تم خلال الاجتماع  التأكيد علي ضرورة توفير المزيد من  فرص العمل داخل المحافظة في منشآت القطاع الخاص، فضلا عن استيفاء نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الإعاقة في كافة المنشآت التي يعمل بها  20 عاملا  فأكثر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن استيفاء هذه النسبة طبقا للقانون 10 لسنة 2018، وتفعيل الحملات المشتركة بين التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية علي المنشآت كثيفة العمالة، والتوعية لتلافي الملاحظات والمخالفات لتجنب تحرير محاضر.

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