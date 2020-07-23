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حوادث

مصرع طفلة وإصابة شقيقتها في تصادم بسوهاج

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:39 ص
مصرع طفلة واصابة
مصرع طفلة واصابة شقيقتها
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خالد رياض
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها إثر اصطدام سيارة نقل بهما بمنطقة الخلوة دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي، والمصابة لمستشفي سوهاج الجامعي.

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تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم شرطة أخميم بوقوع مصادمة ووجود متوفاة ومصابة بناحية الخلوة، انتقل مأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "حسين.ح.ح" 55 عاما سائق ويقيم بذات الناحية محملة بأسطوانات بوتاجاز فارغة علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكل من نور كرم، 13 عاما تلميذه، وشقيقتها مريم، 14 عاما طالبة.

نتج عن الحادث وفاة الاولي وإصابة الثانية بجرح قطعي عميق بالفخذ الأيسر، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابة لمستشفي سوهاج الجامعي، بسؤال والد الطفلتين اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، تم التحفظ علي السيارة وحمولتها

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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