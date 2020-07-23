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محافظات

خروج 20 حالة جديدة من مصابي كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية ببني سويف

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:20 م
خروج ٢٠ حاله جديدة
خروج ٢٠ حاله جديدة من مصابى كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف اليوم الخميس، عن تعافى 20 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.     

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وتقدّم وكيل الوزارة في المحافظة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجى والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات والدكتور افرام ماجد مدير مستشفى الصدر على المتابعة المستمرة للمستشفى. 

من جانبه، أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 
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