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رياضة

مران قوى للزمالك قبل مواجهة بيراميدز مساء اليوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:16 م
مران الزمالك أرشيفية
مران الزمالك " أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قسم  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون  اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة ، على هامش المران الصباحي اليوم.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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