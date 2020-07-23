مران قوى للزمالك قبل مواجهة بيراميدز مساء اليوم

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم.





وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة ، على هامش المران الصباحي اليوم.



