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ديني

وزير الأوقاف يناقش مع مديري المديريات ضوابط العودة التدريجية لخطبة الجمعة.. الأحد

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:34 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، غدا الجمعة عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة و مديري المديريات يختتمها الأحد بلقاء جميع مديري المديريات عبر برنامج  زووم لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة ، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
 

وقررت وزارة الأوقاف نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم.


وقالت الوزارة ان هذا القرار جاء بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء, واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين , واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين .


من جانب آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى .


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