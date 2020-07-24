شروط حصول من ظل يذكر الله بعد الفجر على ثواب الحج والعمرة

وأشار الى أن الله تعالى فضله كريم واسع لقول الله فى الحديث القدسي « أَنَا عَنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي».









رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس





قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الله أمر بالمحافطة على الصلوات في أوقاتها، والأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، مشيرًا إلى قوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا».



وأوضح عثمان في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك،ردًا على سؤال: ما حكم تأخير صلاة الفجر بسبب النوم؟ أن الله أجزل العطاء والثواب لمن صلى العشاء والصبح في جماعة، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» رواه مسلم.



