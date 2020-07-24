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محافظات

ضبط 4 أطنان ملح مجهولة المصدر داخل مصنع بالغربية وردع المخالفين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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أحمد علي

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف حملات الرقابة التموينية والتجارية على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

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في هذا السياق ، تمكنت مديرية التموين والتجاره الداخلية بالغربيه في حملة مسائية اليوم من ضبط 4 طن ملح مجهول المصدر داخل إحدي مصانع التعبئة، وتم التحفظ علي المضبوطات وحرر المحضر رقم 8498 لسنة 2020 جنح قسم زفتي؛، والمحضر رقم 8499 لسنة 2020 جنح قسم زفتي.

وأضاف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، أن الحملة تمكنت من ضبط عدد 3 شكاير دقيق مدعم استخراج 82٪ بوزن 50 كيلو زيادة باحدي المخابز البلدية التي تعمل بنظام البطاقات الذكية بعد اتمام عملية الجرد ، وتم أخذ الدقيق الزائد والتحفظ عليه وحرر محضر رقم 17289 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، إلي جانب تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما تشكلت الحملة برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية ، ومدير عام الرقابة التموينية مجدي عوض يقودها اشرف شحاته كبير مفتشي التموين والسيد احمد الحوالة المفتش بإدارة الرقابة التموينية.

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