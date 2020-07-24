المصابون بسرطان الثدي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ذكر موقع health، أن الأشخاص المصابون بسرطان الثدي قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقد تؤدي الاستجابة للوباء إلى تأخيرات في علاج السرطان وطرق العلاج.
ووفقا للموقع، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إلى أن الخضوع لعلاج السرطان يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تعرض الشخص للعدوى - بما في ذلك الإصابة بفيروس سارس- CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19.
ويمكن للعلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والعلاج المناعي والإشعاع أن يضعف جهاز المناعة، ويتعافى الجهاز المناعي بعد بضعة أشهر من نهاية هذه العلاجات.
ويعني هذا أن زيادة خطر الإصابة بالعدوى يؤثر فقط على الأشخاص الذين يخضعون حاليًا لعلاج السرطان والأشخاص الذين أكملوه في الآونة الأخيرة.
ويواجه الأشخاص المصابون بسرطان الثدي الذين يطلبون الرعاية في المستشفى خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى التي تسبب COVID-19 وهذا يرجع إلى احتمال زيادة القرب من المصابين.
يشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) عن آثار الفيروس التاجي إلى أن معدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بأي نوع من السرطان هو 7.6 ٪. لاحظ المؤلفون أيضًا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر.
ووفقا للموقع، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إلى أن الخضوع لعلاج السرطان يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تعرض الشخص للعدوى - بما في ذلك الإصابة بفيروس سارس- CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19.
ويمكن للعلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والعلاج المناعي والإشعاع أن يضعف جهاز المناعة، ويتعافى الجهاز المناعي بعد بضعة أشهر من نهاية هذه العلاجات.
ويعني هذا أن زيادة خطر الإصابة بالعدوى يؤثر فقط على الأشخاص الذين يخضعون حاليًا لعلاج السرطان والأشخاص الذين أكملوه في الآونة الأخيرة.
ويواجه الأشخاص المصابون بسرطان الثدي الذين يطلبون الرعاية في المستشفى خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى التي تسبب COVID-19 وهذا يرجع إلى احتمال زيادة القرب من المصابين.
يشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) عن آثار الفيروس التاجي إلى أن معدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بأي نوع من السرطان هو 7.6 ٪. لاحظ المؤلفون أيضًا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر.