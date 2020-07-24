بعد اعتماد نظام الذهاب والإياب.. مدرب تونسي: يحق لمصر طلب معاملة الكونفيدرالية بدوري الأبطال

أكد الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى، أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم فى الطلب المقدم من جانبه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حول معاملة كأس الكونفيدرالية على غرار دورى أبطال أفريقيا بشأن المباراة الواحدة.





كان مسئولو الكاف قد تراجعوا عن إقرار نظام المباراة الواحدة فى مباريات نضف نهاءى دورى أبطال أفريقيا والتوصية بالعمل بنظام الذهاب والإياب نظرا لمشاركة فريقين من مصر والمغرب.





وقال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" بما أن الكاف اعتمد نظام الذهاب والإياب في مسابقة دورى الأبطال عليه ايضا استعمال نفس النظام في مسابقة الكاف والاستجابة إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم أنبأنا لمبدأ الشفافية".





وعن تأخر الجبلاية فى إرسال الكاف بهذا الشأن قال:" جاء ذلك من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم نظرا لضبابية الموقف في هياكل الكاف وتأهيلهم في إصدار القرارات".





اضاف:" الكاف لم تكن خياراتها منذ البداية واضحة بشأن البلد المستضيف لبطولتى دورى الاأطال وكأس الكونفيدرالية وكان يتعين عليها طرح خيارات منذ البداية امام للجميع لكن الغموض ساد القرارات في الكاف".





اشار إلى أن الكاميرون مثلا أعلن منذ مدة عن عدم رغبته في التنظيم واستضافة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية لكن ردة فعل الكاف إزاء ذاك كانت بطيئة جد.



