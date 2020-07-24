AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمناسبة عيد الأضحى.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:22 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر صرف مبلغ  ٢ مليون ومائة ألف جنيه  لمستفيدي المؤسسة العامة  للتكافل الاجتماعى؛ وذلك كمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة.

كما أكدت القباج أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تتميز بانتشار فروعها  في كافة محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجًا وأضافت ان المؤسسة تهدف إلى معاونة الأسر المصرية مادياٍ واجتماعيًا وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، أيضًا تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

ولفتت القباج إلى أن معايير اختيار المستفيدين يعتمد  علي الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهرى وعدد أفرادها ومستوى التعليم لهم ووجود عائل للأسرة أو بدون عائل ، كما أوضحت أن معايير استمرار المساعدة تعتمد على استمرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها دون تغيير وفق الابحاث الميدانيه التي تعكس الوضع الحقيقي للأسر المستفيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 524 مليون جنيه.. انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

وزيرة التضامن تتابع صرف مساعدات تكافل وكرامة

بتكلفة 7 ملايين جنيه..وزيرة التضامن توزع ملابس العيد في دور الرعاية..صور

بعد 60 يوما من الحظر .. ماذا فعلت التضامن فى مواجهة كورونا؟

التضامن: صرف مساعدات كرامة غدا

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بدعم نقدي 18.5 مليار جنيه

ترشيحاتنا

هندرسون قائد ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

طرد سيدة من طائرة والركاب يصفقون فور خروجها .. فيديو

بث مباشر.. أول صلاة جمعة من آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد

أحمد عز برفقة أبناء الشهداء في كواليس علاء الدين.. صور

في عيد ميلادها الـ51.. صور تبرز رشاقة وجمال جينفير لوبيز

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

AdvertisementS

تغييرات غريبة بالجسم.. ماذا وجد الأطباء بعد تشريح جثث مرضى كورونا

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

بمناسبة عيد الأضحى.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي

داعيا لوقف التدخلات الأجنبية.. وزير الخارجية لـ نظيره الصيني: مصر تسعى لـ الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها

الذروة لم تأت بعد.. بيل جيتس يحذر من خطر كورونا

مرض معدي مات به فرعون مصري والفايكنج سبب انتشاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

في عيد ميلادها الـ51.. صور تبرز رشاقة وجمال جينفير لوبيز

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور