بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. مشروع المحمودية شريان جديد للتنمية والحياة

قالت محافظة الإسكندرية إن مشروع محور المحمودية أو "شريان الأمل " هو شريان جديد للتنمية والحياة لمدينة الإسكندرية بطول ٢١ كم وبتكلفة ٥.٥ مليار جنيه بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفتح روافد ومنافذ جديدة تخدم أهل الإسكندرية.





وأشارت المحافظة بحسب بيان على صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الجمعة، الى إن المشروع يربط جميع المناطق بالمحافظة عن طريق مجموعة من الكباري العلوية والتي تربط بين 12 رافدا.





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وأضافت أن المشروع يعد أحد أبرز المشروعات الكبري بالمحافظة خلال الــ50 عاما الماضية والتى تشرف على تنفيذه إدارة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.





وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بإفتتاحه الفترة المقبلة.