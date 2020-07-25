أخبار التوك شو.. السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الأوكراني.. الأوقاف: تقليل خطبة الجمعة لـ 7 دقائق شائعة

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الاوقاف، أن المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة من قيام وزارة الأوقاف بتقليل زمن خطبة الجمعة لـ7 دقائق في القاهرة والمحافظات بسبب مخاوف عدوى كورونا شائعات ولا أساس له من الصحة، مفيدا بأن الوزارة لم تصدر أى بيانات أو أخبار في هذا الصدد وما زالت في مرحلة إعداد الدراسة لعودة صلاة الجمعة.





هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.











