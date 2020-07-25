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توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الأوكراني.. الأوقاف: تقليل خطبة الجمعة لـ 7 دقائق شائعة

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو خلال أمس الجمعة العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شروط أضحية عيد الأضحى المبارك.

كشفت الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل لقاح أوكسفورد لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الاوقاف، أن المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة من قيام وزارة الأوقاف بتقليل زمن خطبة الجمعة لـ7 دقائق في القاهرة والمحافظات بسبب مخاوف عدوى كورونا شائعات ولا أساس له من الصحة، مفيدا بأن الوزارة لم تصدر أى بيانات أو أخبار في هذا الصدد وما زالت في مرحلة إعداد الدراسة لعودة صلاة الجمعة.

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

فضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، النظام التركي، كاشفا ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن الإرهاب في ليبيا.

أفادت قناة اكسترا نيوز خبرا عاجل حيث اكد  متحدث الرئاسة أن  الرئيس السيسي تلقى اتصالًا من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لمناقشة بعض القضايا السياسية فى المنطقة.

تحتفل مصر بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، وبهذه المناسبة أذاع الإعلامي مصطفي بكري فيلم تسجيلى للزعيم جمال عبد الناصر وأهم خطاباته إبان ثورة 23 يوليو وبعدها.

روى الملازم أول عمرو عابد مصاب من سلاح الصاعقة التابع للقوات المسلحة المصرية، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين أحد التكفيريين في أحدى العمليات الإرهابية.

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إنه يرى إذا لم تلتزم أثيوبيا بتعليمات الاتحاد الأفريقي، فأنه على مصر التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم.

حالة كبيرة من الجدل، سيطرت على السوشيال ميديا بعد ظهور حبيبة الفنان أحمد سعد، الجديدة والتي تُدعى علياء بسيوني، ما دفع الكثيرون للبحث عنها، ومعرفة المزيد من المعلومات حولها، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية: 








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