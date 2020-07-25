قبل انطلاق الامتحانات بساعات.. نائب وزير التربية والتعليم يطمئن طلاب الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية. استعدادات





وقال مجاهد ، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، الجمعة، إنه تبدأ اليوم امتحانات الدبلومات الفنية وتتوقف خلال أيام العيد الأضحى وتعود بعدها وعملنا كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أخذت إجراءات لم يسبق لها منذ قبل، ونهتم بصحة الطلاب والمعلمين، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على كمامة قطنية وواقي بلاستيكي للوجه وغطاء للحذاء ومطهرات عند اللجان.





وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه كل هذه الإجراءات نجحت في امتحانات الثانوية العامة وامتحانات العملي في التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة





وأكمل نائب وزير التربية والتعليم، أنه عدد الطلاب يقترب من المليون بالاضافة للمعلمين بعدد لجان يصل إلى 3 الف لجنة على مستوى الجمهورية.