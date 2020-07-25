AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل انطلاق الامتحانات بساعات.. نائب وزير التربية والتعليم يطمئن طلاب الدبلومات الفنية

السبت 25/يوليه/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية.

وقال مجاهد، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، الجمعة، إنه تبدأ اليوم امتحانات الدبلومات الفنية وتتوقف خلال أيام العيد الأضحى وتعود بعدها وعملنا كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أخذت إجراءات لم يسبق لها منذ قبل، ونهتم بصحة الطلاب والمعلمين، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على كمامة قطنية وواقي بلاستيكي للوجه وغطاء للحذاء ومطهرات عند اللجان.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه كل هذه الإجراءات نجحت في امتحانات الثانوية العامة وامتحانات العملي في التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة

وأكمل نائب وزير التربية والتعليم، أنه عدد الطلاب يقترب من المليون بالاضافة للمعلمين بعدد لجان يصل إلى 3 الف لجنة على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات التنظيم والتعقيم .. شاهد أجواء وصول طلاب الدبلومات الفنية إلى اللجان لاستكمال الامتحانات العملية

تعليم القاهرة: لم نرصد شكاوى أو مشكلات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية العملية حتى الآن

شاهد.. أجواء سير امتحانات الدبلومات الفنية العملية داخل اللجان.. صور

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. ضبط طالب يمتحن بدلا من شقيقه.. ونقل طالبين للمستشفى

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون امتحاناتهم العملية وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا.. صور

امتحانات الدبلومات الفنية 2020 | إصابة مراقب بارتفاع في درجة الحرارة ونقله للمستشفى

ترشيحاتنا

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

رسائل أردوغان من منبر آيا صوفيا.. من سيف محمد الفاتح إلى اتفاقية لوزان.. فيديو

مذيعة تكتشف إصابتها بـ السرطان في رسالة مفاجئة من متابعة|شاهد

ملابس لافتة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

بعد خماسية الزمالك .. الأهلي يسحق سموحة 4-0 وديا ..فيديو

هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة تكشف عن جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة