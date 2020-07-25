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ديني

وسط إجراءات احترازية.. طالبات الثانوية الأزهرية يؤدين امتحان الأدب والنصوص

السبت 25/يوليه/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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يارا زكريا
واصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


ورصدت عدسة «صدى البلد» إجراءات التعقيم الاحترازية للحد من كورونا في أحد المعاهد التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، وتولى القائمون على اللجان إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، فتم قياس درجات الحرارة، وتعقيم الأيدي قبل الدخول، إضافة إلى التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.


ونشرت مشيخة الأزهر الشريف، فرق المتابعة التابعة لها على مستوى الجمهورية؛ للمرور على اللجان، ومتابعة العملية الامتحانية، ورصد أي مخالفات فيها.


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.


كما يشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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