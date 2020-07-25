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تعليم

أخبار التعليم.. إلغاء سؤال المحذوفات من امتحان التربية الدينية للدبلومات الفنية.. جامعة بنها تتقدم 188 مركزا على المستوى الدولي في تصنيف ويبومتركس

السبت 25/يوليه/2020 - 03:58 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قســـم التعليــــم
نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.


وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:


‎ارتياح بين طلبة الدبلومات الفنية لسهولة امتحان العربي

نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم: نسبة النجاح العامة أعلى من العام الماضي


عميدة إعلام القاهرة تتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية بالكلية


نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات الفنية بالجيزة لمتابعة سير امتحان اللغة العربية


إلغاء سؤال المحذوفات من امتحان التربية الدينية للدبلومات الفنية


توزيع زجاجات مياه معدنية على الطلاب في لجان الدبلومات الفنية بالسيدة زينب

طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث

عميد علوم عين شمس: نسبة الغياب بامتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى 3%


مدير إدارة السيدة زينب التعليمية يتفقد محيط لجان الدبلومات الفنية للتأكد من الالتزام بعدم التزاحم


جامعة بنها تتقدم 188 مركزا على المستوى الدولي في تصنيف ويبومتركس


جامعة كفر الشيخ تفتتح 306 فصول محو أمية لتعليم الكبار

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