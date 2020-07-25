أخبار التعليم.. إلغاء سؤال المحذوفات من امتحان التربية الدينية للدبلومات الفنية.. جامعة بنها تتقدم 188 مركزا على المستوى الدولي في تصنيف ويبومتركس

ارتياح بين طلبة الدبلومات الفنية لسهولة امتحان العربي
نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم: نسبة النجاح العامة أعلى من العام الماضي
عميدة إعلام القاهرة تتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية بالكلية
نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات الفنية بالجيزة لمتابعة سير امتحان اللغة العربية
إلغاء سؤال المحذوفات من امتحان التربية الدينية للدبلومات الفنية
توزيع زجاجات مياه معدنية على الطلاب في لجان الدبلومات الفنية بالسيدة زينب
طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
عميد علوم عين شمس: نسبة الغياب بامتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى 3%
مدير إدارة السيدة زينب التعليمية يتفقد محيط لجان الدبلومات الفنية للتأكد من الالتزام بعدم التزاحم
جامعة بنها تتقدم 188 مركزا على المستوى الدولي في تصنيف ويبومتركس
جامعة كفر الشيخ تفتتح 306 فصول محو أمية لتعليم الكبار
نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم: نسبة النجاح العامة أعلى من العام الماضي
عميدة إعلام القاهرة تتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية بالكلية
نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات الفنية بالجيزة لمتابعة سير امتحان اللغة العربية
إلغاء سؤال المحذوفات من امتحان التربية الدينية للدبلومات الفنية
توزيع زجاجات مياه معدنية على الطلاب في لجان الدبلومات الفنية بالسيدة زينب
طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
عميد علوم عين شمس: نسبة الغياب بامتحانات طلاب الفرق النهائية لا تتخطى 3%
مدير إدارة السيدة زينب التعليمية يتفقد محيط لجان الدبلومات الفنية للتأكد من الالتزام بعدم التزاحم
جامعة بنها تتقدم 188 مركزا على المستوى الدولي في تصنيف ويبومتركس
جامعة كفر الشيخ تفتتح 306 فصول محو أمية لتعليم الكبار