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ديني

بدء امتحانات مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للفرقة الثانية

السبت 25/يوليه/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
عقدت وزارة الأوقاف اليوم الاختبار التحريري للدارسين بالفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019-2020م ، والتي يبلغ عددها (96) مركزًا ، ويبلغ عدد الدارسين بالفرقة الثانية (2950) دارسًا .

وحرص القائمون على عملية الامتحان والدارسون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ، من ارتداء الكمامة ، ومراعاة المسافة التباعدية بين الممتحنين والتي تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين ، ومراعاة التهوية الجيدة بلجان الامتحان ، وقد تم تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحان .



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