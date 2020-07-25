بدء امتحانات مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للفرقة الثانية





وحرص القائمون على عملية الامتحان والدارسون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ، من ارتداء الكمامة ، ومراعاة المسافة التباعدية بين الممتحنين والتي تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين ، ومراعاة التهوية الجيدة بلجان الامتحان ، وقد تم تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحان .













عقدت وزارة الأوقاف اليوم الاختبار التحريري للدارسين بالفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019-2020م ، والتي يبلغ عددها (96) مركزًا ، ويبلغ عدد الدارسين بالفرقة الثانية (2950) دارسًا .