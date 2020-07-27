رضا سيكا يشيد بـ محمد سيمو حارس ناشئي خيتافي الإسباني

ذكر رضا سيكا لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق إلى أنه فخور بمحمد سيمو حارس ناشئي خيتافي الإسباني وأنه يرى أن سيمو لم يأخذ حقه إعلاميا كلاعب محترف في إسبانيا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة الحدث اليوم إلى أن سيمو كحارس مرمى محترف وكذلك أسامة فيصل وحسام أشرف لاعبي الزمالك بعد الأداء الذي قدموه اليوم ضد وادي دجلة لو كانو يلعبو للأهلي لقامت البرامج والمواقع الكروية بوصفهم بالأساطير.

وواصل سيكا إلى أنه يطالب المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي بأن يتخلى عن الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه دائما ولا ينقلون له الحقيقة وعليهم أن يعرفوا قيمة النادي الإسماعيلي وأنه لا يفكر حاليا في رئاسة النادي الإسماعيلي.

واختتم سيكا مداخلته بمطالبة إدارة الإسماعيلي بتعيين مدير كرة قوي لإعادة الإنضباط من جديد لقلعلة الدراويش لكي تعود البطولات من جديد.