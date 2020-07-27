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تعليم

صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية لتأهيل خريجيها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:11 ص
اثناء توقيع البروتوكول
اثناء توقيع البروتوكول
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ياســـمين بدوي
وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ممثلا في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم التابع للصندوق، بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية والتي بدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020، للاستفادة من الإمكانيات المادية (ورش ومعامل) والبشرية بمجمع الفيوم لاستكمال تنفيذ الجزء العملي لبعض المقررات الدراسية لطلاب جامعة بنى سويف .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل تنمية المجتمع وإعداد خريجين فنيين وتكنولوجيين ذوي مهارة عالية تتماشى مع المعايير القومية والدولية للمهارات والمعارف وبمشاركته مع العديد من الجهات التعليمية محليا ودوليا.

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق سيقوم من خلال هذا البروتوكول بالمساهمة فى تقديم الخدمات التعليمية والارشادية التكنولوجية المتقدمة لطلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية للمراحل التعليمية المختلفة حسب ما سيتم الاتفاق عليه لكل فصل دراسي.

وأضاف ، أنه سيتم توفير الكوادر البشرية المدربة والإدارية اللازمة لضمان فاعلية الخدمة التعليمية المطلوبة، بالإضافة إلى إتاحة المعدات والورش والمعامل لطلاب الجامعة وذلك خلال فترة تنفيذ البرتوكول حسب ما سيتم الاتفاق عليه لكل فصل دراسي وبما لا يتعارض مع الخطة التدريسية لطلاب المجمع، مع تقديم نموذج تقييم ومتابعة لبيان مدى انتظام طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية في حضور الدروس العملية.


وأوضح "الحيوي" أن جامعة بني سويف ستقوم بموافاة صندوق تطوير التعليم ممثلا فى مجمع التعليم التكنولوجي في الفيوم بالخطة الدراسية لكل فصل دراسي، تشمل المحتوى العلمي والساعات التدريسية المطلوب تنفيذها بالمجمع التكنولوجي خلال فترة البرتوكول وقائمة بعدد الطلاب المستفيدين من البرتوكول لكل مادة دراسية على حدة على أن تسلم في الأسبوع الأول لكل فصل دراسي وذلك لضمان نجاح التعاون بين الصندوق وجامعة بني سويف التكنولوجية، ولضمان التزام طلاب الجامعة المستفيدين من البرتوكول، باللوائح والقواعد المتبعة للمجمع التكنولوجي أثناء تواجدهم داخل المجمع التكنولوجي.
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