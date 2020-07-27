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سيارات

تعرف على أهمية حزام الأمان في السيارة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:00 م
تعرف علي أهمية حزام
تعرف علي أهمية حزام الأمان في السيارة
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اشرف عطية
يعتبر حزام الأمان من أبرز العوامل التي تحافظ على أمان وسلامة قائدي السيارات والركاب، حيث أنه لها دور كبير في الوقاية من التعرض إلى خطر الحوادث.


وتشير تقارير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا إلى أن أكثر من 15 ألف شخص يتم إنقاذه سنويا من حوادث السير بفضل حزام الأمان، ولا يشمل هذا الرقم قائدي السيارات فقط بل يضم الركاب أيضًا.


ووفقًا لإحدى الدراسات الحديثة في المملكة المتحدة فإن ارتداء أحزمة الأمان تساهم في تقليل احتمال حدوث إصابات مميتة للركاب بالمقاعد الأمامية بنسبة 45%، بالإضافة إلى خفض احتمال حدوث إصابات خطيرة إلى متوسطة بنسبة 50%، أما الركاب الجالسين بالخلف فإن أحزمة الأمان تساعد على منع الحوادث المميتة بنسبة 73%.


تكشف نتائج هذه الدراسات إلى أنه ليس دور أحزمة الأمان الحفاظ على حياة السائق والراكب الأمامي فقط، ولكن لها دور كبير في الحفاظ على أمن وسلامة الركاب الجالسين بالخلف أيضًا.

حيث تساعد الأحزمة بنسبة عالية في تقليل الإصابات الخطيرة بالنسبة للركاب في المقاعد الخلفية بمناطق الرأس والصدر والبطن حال وقوع الحوادث.


يذكر أن بعض السيارات الحديثة تضم حاليًا أحزمة أمان متطورة، حيث تمتلك أنظمة شد أوتوماتيكية لأحزمة الأمان عند الحوادث كي يحصل الركاب على أفضل حماية ممكنة، كما تضم بعض السيارات الفاخرة أحزمة كاملة مزودة بوسائد هوائية تساعد في زيادة مستوى الحماية للركاب بالحوادث المختلفة.
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