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توك شو

بعد حبسها سنتين.. شقيقة مودة الأدهم تنهار باكية على الهواء.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:20 م
مودة الادهم
مودة الادهم
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محمد حليم قنديل

أكدت رحمة الأدهم شقيقة مودة الأدهم أن الحكم الصادر ضد شقيقتها لم يكن متوقعًا قائلة "كنا منتظرين الرأفة شوية نظرًا لحداثة سنها ومتعرفش إيه الغلط وإيه القوانين حرام تترمى مع بنات ليل جايين من كباريهات".


وتابعت باكية رحمة الأدهم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث, قائلة/ " كل بنات جيلها  بتلبس كده .. إيه الاجراء الي هيا عملته .. أنا دلوقتي مش عارفة أمشي بولادي في الشارع بعد التشهير ده والكلام  اللي اتقال علينا في كل  حتة .. أختي ناجحة طول حياتها  أنا مش مصدقة ابويا مكنش مصدق وكان بيشوفها بالعافية في المحكمة"، تابعت " نفسي اشوفها حتى لو في زيارة ...إحنا عيلة بسيطة  بناكل ونشرب وننام  مش فاهمين حاجة في البلد  حتى الوزراء مانعرفش اسمائهم". 


واستطردت "أختي  كانت فاشون وجسمها حلو  وهي شخصية مرحلة وضحكتها في وشها وتسعد كل من حولها حتى  عندما كانت تزورنا في البيت  كنا  كلنا  بنضحك".


ونفت شقيقة مودة الأدهم أن تكون مودة هاربة من منزلها، مشيرة إلى أنها ابتعدت للتركيز  في الدراسة وكنا  على اتصال دائم بها ونعرف كل تفاصيلها.


وأضافت قائلة "هذا التطبيق مستخدم في مصر ومرخص وكل الناس بتستخدمه وهيا مكنتش تعرف القانون وأنا بقالي  ثلاثة أشهر ماشفتهاش نفسي اشوفها وأعد معاها أنا الي ربتها على إيدي .. أبويا تعبان وأمي مريضة ومنهارة ".

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