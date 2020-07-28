استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يواجه طنطا اليوم وديا

ووجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأضاف كارتيرون خلال مؤتمر رئيس الزمالك بعد التصويت على الجمعية العمومية: "أنا مثل كل مدربي الدوري.. لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع، حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط.. والموسم سيكون مضغوطا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق.. ولهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد".



