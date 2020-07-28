استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يواجه طنطا اليوم وديا
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:48 ص
لقاء سابق بين الزمالك وطنطا
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
نظيره طنطا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم باستاد برج العرب في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن الاستعدادات النهائية لخوض بطولة الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف كارتيرون خلال مؤتمر رئيس الزمالك بعد التصويت على الجمعية العمومية: "أنا مثل كل مدربي الدوري.. لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع، حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط.. والموسم سيكون مضغوطا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق.. ولهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد".
وأشار كارتيرون إلى أن الفريق مضطر إلى أن يلعب مسابقة الدوري
؛ حتى لا يتعرض النادي لعقوبات ، موضحا أنه سيستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين.