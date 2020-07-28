أخبار الرياضة| آخر التصريحات الكروية لـ طبيب الغلابة.. قطع الإرسال عن رئيس نادي الزمالك.. وخطة عودة مباريات الدوري









رحل الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، فجر اليوم الثلاثاء، في منزله.

















عبر حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة " الأهلي والزمالك".





















أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لـ اتحاد الكرة أن هناك مسحة طبية لـ جميع لاعبي الدوري المصري قبل العيد حيث سيتم التنبيه عليهم بعدم الاختلاط سوى بأسرهم فقط خلال الإجازة المقبلة.

















نفى إسلام حسن شحاتة نجل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، حقيقة المفاوضات بين والده وقناة الأهلي.

















قطعت قناة الزمالك، الإرسال عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، أثناء بث المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية على الهواء مباشرة.

















وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

















كشف الإعلامي محمد فاروق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يتمسك بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



